МВФ считает реалистичным бюджет Украины на 2017 год

Об этом глава Минфина Александр Данылюк сказал журналистам во время своего визита в Вашингтон, пишет Экономическая правда.

"Мы получили первые комментарии по поводу проекта бюджета от МВФ еще 2 недели назад. Это в основном уточняющие вопрос по каждой сфере, потому что бюджет – это сложный документ, они хотят понимать как он формировался, насколько он выполним", - заявил он.

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По словам министра, от представителей МВФ были получены в основном позитивные отзывы.

"В МВФ признали наш бюджет реалистичным. Какие-то вопросы мы в настоящее время объясняем", - добавил Данылюк.

Он напомнил, что проект бюджета отправлен также в Верховную Раду, чтобы у министерства было время его доработать.

"Это нормальный диалог, который направлен на то, что у нас был наконец-то нормальный бюджет", - добавил он.

Напомним, Верховная Рада Украины 21 сентября приняла к рассмотрению подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом в 3% ВВП, доходами в 706,269 миллиарда гривен, расходами – 775,265 миллиарда гривен.

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Как сообщал УНИАН, 15 сентября правительство на внеочередном заседании утвердило проект госбюджета. В ходе презентации премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что подготовленный бюджет является бюджетом экономического развития. В частности, закладывается рост ВВП должен составлять не менее 3%.

Основными приоритетами бюджета является финансирование обороны и безопасности в объеме около 129 миллиардов гривен, поддержка аграриев в объеме не менее 5,5 миллиарда гривен, продолжение процесса децентрализации и увеличения Фонда регионального развития до 9 миллиардов гривен, строительство дорог за счет средств Дорожного фонда (объем ассигнований закладывается на уровне 14,2 миллиарда гривен, а также 1 миллиард гривен за счет возможного привлечения средств международных финансовых организаций).

Также сообщается, что в центре внимания правительства - финансирование образования в объеме более 20 миллиардов гривен, а также финансирование сферы здравоохранения.