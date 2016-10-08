В МВФ назвали ключевое условие для дальнейшей помощи Украине

Об этом сообщает издание «Экономическая правда» со ссылкой на слова директора Европейского департамента МВФ Пола Томсена.

«Борьба с коррупцией - ключевой вызов для украинского правительства. Мы ждем от него мобилизации в этом направлении. Мне кажется, и руководители страны понимают, что от успехов в этой сфере во многом зависит дальнейшая поддержка Украины», - сказал Томсен.

По его словам, Украине удалось провести необходимые реформы, которые привели к макроэкономической стабилизации и возобновлению роста экономики.

«Фонд в настоящее время имеет в Украине одну из крупнейших программ. И мы видим существенный прогресс, если говорить об экономической ситуации. Все это стало возможным благодаря мерам, принятым со стороны украинского правительства - речь идет о корректировке бюджета, переходе к гибкому курсообразованию, а также выравниванию цен на энергоресурсы. Все эти меры стабилизировали макроэкономическую ситуацию, и сегодня мы можем говорить - рост возвращается в Украину», - отметил представитель МВФ.

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Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 14 сентября сообщил о завершении второго пересмотра четырехлетней программы сотрудничества с Украиной, одобренной в марте 2015 года, и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составит 7,62 млрд долл. при общем объеме кредитования 17,5 млрд долл.

Решение о выделении средств было принято после более чем годичной паузы в отношениях между Украиной и МВФ. В случае, если в ближайшие месяцы украинским властям удастся убедить МВФ в неизменности курса на проведение реформ и продемонстрировать прозрачный бюджетный процесс, конструктивную налоговую реформу, либерализацию валютного регулирования, обсуждение пенсионной реформы, Киев может рассчитывать на четвертый кредитный транш объемом около 1,3 млрд долл. уже до конца текущего года.

По словам экспертов международного рейтингового агентства Fitch, получение Украиной третьего кредитного транша от Международного валютного фонда является хорошим сигналом, но не снимает общей обеспокоенности о необходимости и скорости проведения реформ в стране.