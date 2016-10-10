Министр финансов обсудил с руководством МВФ и Всемирного банка проблемы сотрудничества

Министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе ежегодного собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка 6-9 октября в Вашингтоне обсудил с руководством МВФ и ВБ насущные проблемы взаимодействия Украины с этими организациями, сообщил Данилюк в своем видеоблоге в соцсети Facebook.

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Министр отметил, что завершает свой визит в Вашингтон, где у него была возможность не только принять участие в обсуждении насущных проблем мировой экономики, но и обсудить вопросы взаимодействия Украины с международными организациями.

«Со Всемирным банком у нас сейчас активный период - мы пересматриваем портфель проектов для Украины. Часть проектов, устаревших и неактуальных, будем закрывать, освобождать ресурсы, чтобы инвестировать эти средства в актуальные проекты, важные для развития экономики Украины», - сказал Данилюк.

Также он сообщил, что обсудил насущные вопросы реформирования разных сфер экономики Украины с руководством Международного валютного фонда. «Как всегда, очень продуктивные и конкретные встречи. Мы искали ответы, как сделать нашу экономику более конкурентоспособной», - добавил министр.

Кроме того, как отметил Данилюк, он провел встречи с коллегами из других стран, в частности, с министром финансов Германии, с которым обсудил механизмы наиболее эффективного использования полученного нашей страной кредита на 300 млн евро.

Помимо этого, как сообщил министр, он встречался с руководством американской таможни, и в ходе этой встречи слушал положительные отзывы относительно утвержденного правительством Украины на минувшей неделе антикоррупционного законопроекта.

Кроме того, по словам Данилюка, он провел ряд встреч с крупными инвесторами, в ходе которых рассказал о конкретных возможностях инвестирования в Украину и перспективах для инвесторов благодаря проводимым преобразованиям.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Александр Данилюк принимал участие в ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка 6-9 октября в Вашингтоне. В составе украинской делегации в Вашингтон также была глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева вместе с заместителем Дмитрием Сологубом.