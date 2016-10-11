5 советов, как заработать больше

1. Повышайте свою финансовую грамотность

Ознакомьтесь с наиболее популярной литературой по экономике, валютной и фондовой торговле и мани-менеджменту. Благодаря этому, возможно, вы сможете раскрыть в себе инвестиционный потенциал. Термины «валютная спекуляция» и «риск-менеджмент» должны быть для вас такими же понятными, как «семейный бюджет» и «расписание распродаж».

2. Деньги из интернета

Научитесь зарабатывать дополнительные деньги в интернете. Зарегистрируйтесь на бирже фриланса, изучите валютный рынок. Рассмотрите и сравните предложения Форекс-брокеров, а также различные партнерские программы.

3. Используйте изменения курсов валют

Миллионы людей зарабатывают на валютной торговле. Однако для этого не нужно изучать карту ближайших пунктов обмена валют. Для заработка даже на минимальном изменении курса существует международный валютный рынок Форекс, для торговли на котором вам необходим лишь компьютер и доступ к интернету.

4. Выберите правильного брокера для заработка на валютном рынке

Обратитесь к услугам крупной брокерской компании, чтобы получить лучшие условия для торговли. Только известный брокер с большим числом клиентов гарантирует вам качество услуг и надежный заработок. На первых порах он поможет вам почувствовать рынок и позволит «набить руку» с помощью различных обучающих программ, бонусов и тестовой торговли.

5. Ищите источники дохода

Чтобы повысить своё финансовое благосостояние, мало просто жить на зарплату. Ищите новые источники дохода, анализируйте возможности и получайте навыки, которые помогут заработать дополнительные деньги.

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