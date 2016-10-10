Гривня торгуется на межбанке по 25,85 за доллар

В понедельник, 10 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,81/25,85 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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Таким образом, по сравнению с открытием торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару США на 2 копейки, при этом, как отметил собеседник, сегодня выходной в США, в связи с чем торги по доллару проходят с поставкой долларов на следующий день.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8980/28,9540 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4140/0,4150 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,8462 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 15 сделок на сумму 5,24 млн долл.