Центробанк Китая ослабил курс юаня до шестилетнего минимума

Народный банк Китая понизил центральный паритетный курс национальной валюты до 6,7008 юаня за доллар, сообщает РБК.

"Центральный паритетный курс юаня, который основан на средневзвешенной цене, предлагаемой маркетмейкерами до открытия межбанковского рынка, снизился на 230 базисных пунктов - с 6,6778 до 6,7008 юаня за доллар, сообщается на сайте Китайской валютной торговой системы (CFETS). По сравнению с предыдущей отметкой курс доллара вырос примерно на 0,34%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зафиксированный в понедельник Народным банком Китая (НБК) центральный паритетный курс достиг минимума за шесть лет - так дешево китайский Центробанк не оценивал юань с сентября 2010 года.

"В ходе валютных торгов 10 октября курс достиг отметки 6,7066 юаня за доллар. В предыдущий раз выше этой отметки он поднимался 22 сентября 2010 года. По действующим в Китае правилам биржевой курс юаня может отклоняться от центрального паритетного курса не более чем на 2%", - подчеркивает издание.

Снижение курса юаня к доллару "Синьхуа" связывает с ростом вероятности повышения базовой ставки Федеральной резервной системы США. В комментарии CFETS подчеркивается, что колебания курса юаня относительно доллара являются нормальным процессом, который будет продолжаться и дальше.

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Представители CFETS также отметили, что одновременно со снижением курса китайской валюты к доллару несколько вырос курс юаня к корзине валют, в которую входят доллары США, Гонконга, Австралии, Сингапура, Канады и Новой Зеландии, а также евро, иена, швейцарский франк, британский фунт, российский рубль, малайзийский ринггит и таиландский бат.

"В долгосрочной перспективе оснований для снижения курса юаня нет", - указывается в комментарии CFETS.

До 2005 года курс юаня был жестко привязан к доллару. С 1997 по 2005 год он удерживался китайскими властями на отметке 8,27 юаня за доллар. С 2006 года курс определяется в ходе торгов, но колебания ограничены в рамках установленного коридора. Исторический максимум курса юаня был зафиксирован в январе 2014 года, когда его стоимость достигла отметки 6,0395 юаня за доллар.

В июне Центробанк Китая обвинил западные СМИ в дестабилизации валютного рынка страны, поощрении игры против юаня, а также введении читателей в заблуждение, назвав сообщения о намерении ЦБ Китая ослабить юань до 6,8 за доллар не соответствующими действительности.