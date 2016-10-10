В ЕС назвали ключевые условия выделения Украине €600 миллионов кредита

Об этом сообщил журналистам глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли.

Читайте такжеВ МВФ назвали ключевое условие для дальнейшей помощи Украине

«Как вы помните, ЕС утвердил программу макрофинансовой помощи Украине в объеме 1,8 млрд евро. Первый транш в 600 млн евро мы уже выделили, и сейчас речь идет о втором транше также в 600 млн евро. Есть два ключевых условия для выделения средств: снятие моратория на экспорт леса, а также улаживание вопроса с выплатами внутренним переселенцам», - сказал Мингарелли.

При этом он подчеркнул, что власти ЕС и Украины находятся в процессе переговоров по этим вопросам, и в ближайшее время стороны могут «выйти на решение» по этому вопросу.

Ранее представители Европейского Союза отмечали, что возобновление экспорта леса-кругляка является одним из условий предоставления Украине очередного транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже подчеркивал, что Украина готова обсудить с ЕС это условие сотрудничества, но будет исходить при этом из своих интересов. Кроме того, он отмечал, что на текущий момент лесное хозяйство Украины остро нуждается в программе восстановления и развития.

Комиссар Европейского Союза по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем подчеркивала, что Украина должна возобновить социальные выплаты и пенсии внутренним переселенцам.