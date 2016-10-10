Инфляция в Украине по итогам года составит 11% - эксперт

Инфляция в Украине по итогам 2016 года ускорится до 11% с 7,9%, зафиксированных в сентябре 2016 года в годовом выражении, однако к концу 2017 года снова замедлится до 8%.

Такое мнение высказала главный экономист Dragon Capital Елена Белан в комментарии, переданном УНИАН.

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По ожиданиям эксперта, до конца года основное влияние на динамику инфляции будет оказывать дальнейшее повышение тарифов на коммунальные услуги, в том числе отображение в октябрьских и ноябрьских счетах домохозяйств повышения тарифов на природный газ.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре 2016 года по сравнению с августом составила 1,8%, в то время как предыдущие три месяца подряд потребительские цены снижались в отношении месяц к месяцу.

В годовом выражении, к сентябрю 2015 года, инфляция в сентябре 2016 года замедлилась до 7,9% после 8,4%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, в январе-сентябре, потребительские цены в Украине выросли на 6,4%.