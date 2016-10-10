Украина должна начать реформы с изменений в пенсионной системе – посол ЕС

Пенсионная реформа, которая сегодня обсуждается властями страны, должна стать одной из ключевых реформ на ближайшую перспективу, сказал в ходе брифинга в Киеве глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли.

"Нужно начать структурные реформы и в особенности пенсионную реформу, которая на текущий момент очень уязвима и неустойчива", – сказал Мингарелли.

В то же время, не менее важными, по мнению главы представительства ЕС, являются вопросы государственного управления, включая управление государственными компаниями, а также прозрачная приватизация, децентрализация и дерегуляция, очистка банковской системы и изменения в энергетическом секторе.

"Вы уже приняли закон о рынке газа, ждем принятия закона о рынке электроэнергии. Энергетика – важный сектор, изменения в котором, по нашему мнению, идут сейчас в правильном направлении", – отметил Мингарелли.

Также он обратил внимание на дальнейшую реализацию судебной реформы и борьбу с коррупцией.

"Мало сформировать органы по борьбе с коррупцией. Важно изменить ментальность", – подчеркнул Мингарелли.

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По его словам, Евросоюз готов по всем этим направлениям оказывать Украине самую широкую поддержку и делиться своим опытом в этих сферах. При этом Мингарелли подчеркнул, что Украина уже достигла значительного прогресса на пути реформ, которые были заявлены два года назад.

"За два года правительства Арсения Яценюка, а теперь и Владимира Гройсмана сделано немало. Я знаю не много стран, где за два года бюджетный дефицит удалось снизить с 11% до 3%, где удалось стабилизировать курс валюты в условиях ведения войны", – сказал Мингарелли.

Как сообщал УНИАН, проведение пенсионной реформы является одним из условий сотрудничества Украины с ключевыми кредиторами – Международным валютным фондом и другими организациями. Вместе с тем, жестких параметров реформ перед Украиной не ставят, но рассчитывают, что до конца года страна определится с моделью пенсионной системы, которая позволила бы упразднить существующий дефицит Пенсионного фонда и обеспечить стабильные пенсионные выплаты гражданам Украины.