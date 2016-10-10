В ЕС высказали пожелания к работе системы е-декларирования

Изменения в работе системы электронного декларирования, которые сегодня обсуждаются в обществе, не должны повлиять на степень прозрачности массива данных и не должны снизить ценность самой идеи контроля за доходами и расходами чиновников.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве сказал глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли.

Он обратил внимание на то, что сам факт запуска системы электронного декларирования – хороший шаг, и теперь важно снизить риски, которые несет в себе открытый доступ к данным.

"Нужно обеспечить доступ к данным – как гражданам, так и правоохранительным органам, но при этом снизить риск того, что эти данные могут использовать преступники, – сказал Мингарелли. – Мы очень активно обсуждаем этот процесс с первыми лицами государства".

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Как сообщал УНИАН, систему е-декларирования запустили в Украине в соответствии с Законом "О предотвращении коррупции" в полночь 1 сентября. С 1 сентября расширенные электронные декларации в течение 60 дней должны подать чиновники, занимающие ответственные и особо ответственные должности: президент и премьер-министр, их советники и помощники, члены Кабмина, заместители министров, члены национальных комиссий и Антимонопольного комитета, председатели Фонда госимущества и Нацбанка и их заместители, народные депутаты, государственные служащие категории "А" и "Б", судьи, прокуроры и следователи, руководители, заместители руководителей государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, военные должностные лица высшего офицерского состава.

По состоянию на начало октября в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, насчитывалось 2 370 деклараций.