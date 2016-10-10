Гривня за день укрепилась на 5 копеек – до 25,83 за доллар
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7660/28,8080 гривни/евро.
В понедельник, 10 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,79/25,83 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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Таким образом, национальная валюта во второй половине дня продолжила тренд укрепления и за день в целом по сравнению с открытием торгов укрепилась по отношению к доллару США на 5 копеек.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7660/28,8080 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4150/0,4160 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,8272 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 403 сделки на сумму 285,72 миллиона долларов.