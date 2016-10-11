Сингапур закрыл филиалы двух швейцарских банков по подозрению в махинациях

Центральный банк Сингапура объявил о закрытии филиала второго швейцарского банка в связи с подозрением в причастности к мошенническим операциям малайзийского государственного фонда 1MDB.

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Согласно заявлению Денежно-кредитного управления Сингапура, решение об отзыве лицензии у филиала швейцарского банка Falcon связано с серьезными нарушениями в мерах по борьбе с отмыванием денег, а также с неэтичным поведением высшего руководства как в головном офисе банка в Швейцарии, так и филиала учреждения в Сингапуре, сообщает Прайм.

Кроме того сообщается о наложении финансовых санкций на местные банки DBS и UBS в связи с махинациями в 1MDB.

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Ранее финансовые власти Сингапура объявили о запрете на проведение операций частным банком BSI, замешанного в махинациях с малайзийским госфондом 1MDB. Позже двум бывшим сотрудникам BSI предъявили обвинения в подделке документов и сокрытии подозрительных сделок.

В июле 2015 года стало известно, что премьер-министр Малайзии Наджиб Разак получил около 700 миллионов долларов на свой личный счет от организаций, связанных с государственным фондом 1MDB. Премьер утверждает, что полученные деньги являются пожертвованием от государств Ближнего Востока.