В Минэкономразвития ожидают инфляцию по итогам года на уровне 13%

Инфляция в Украине по итогам 2016 года составит до 13%, тогда как в 2017 году этот показатель снизится до 8%, сообщила журналистам заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юлия Ковалив на бизнес-форуме в Киеве.

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«Инфляцию в этом году мы ожидаем до 13%, соответственно это будет влиять на ставки кредитования. В следующем году мы ожидаем инфляцию на уровне 8%», - сказала Ковалив.

Она добавила, что Минэкономразвития ожидает в Украине падения ставок по кредитам уже до конца текущего года.

"Если полтора года назад у нас ставка рефинансирования Национального банка была 30%, то сегодня она снизилась до 15,5%. Это прямо влияет на ставки кредитования, в следующем году мы ожидаем инфляцию на уровне 8%, соответственно также будут реагировать кредитные ставки...Поэтому мы ожидаем, что до конца этого года и в следующем году ставки кредитования в Украине будут падать", - отметила Ковалив.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре 2016 года по сравнению с августом составила 1,8%, в то время как предыдущие три месяца подряд потребительские цены снижались в отношении месяц к месяцу.

В годовом выражении, к сентябрю 2015 года, инфляция в сентябре 2016 года замедлилась до 7,9% после 8,4%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, в январе-сентябре, потребительские цены в Украине выросли на 6,4%.