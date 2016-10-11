Ликвидация "упрощенки" приведет к новой волне закрытия предприятий - экономист

Об этом заявил лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик, комментируя намерение стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине во главе с Лешеком Бальцеровичем и Иваном Миклошем включить в пакет реформ отмену упрощенной системы налогообложения для юридических лиц.

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«За последние годы количество предприятий уже сократилась на 250 тысяч, 4 миллиона украинцев выехали на работу за границу. Ликвидация упрощенной системы налогообложения означает, что предприятия и дальше будут закрываться, и люди будут терять возможность прокормить себя и свои семьи», - отметил Виталий Скоцик.

Лидер Аграрной партии напомнил, что Украина и так входит в топ-25 стран с самыми высокими налогами.

«Недавно Всемирный экономический форум опубликовал рейтинг конкурентоспособности стран. Украина заняла 21 место среди государств с самыми высокими налоговыми ставками. Казалось бы, из этого нужно делать выводы. И вместо «закручивания гаек» давать стимулы, чтобы предприятия могли работать, наращивать производство. Вместо этого мы видим только намерение «выжать последнее» из тех, кто еще дышит», - говорит Виталий Скоцик.

Политик отметил, что стране удастся преодолеть кризис только тогда, когда во власти будут менеджеры, способные мыслить стратегически, а не «фискалы», которые думают только о «латании дыр» в сегодняшнем бюджете.

«Посмотрим в историю - как боролись с кризисами разные страны. Когда Маргарет Тэтчер стала премьером Великобритании, она сказала: «Такое впечатление, что это не мы выиграли Вторую мировую войну, потому что темпы экономического развития в Японии - 10%, в Германии - 6%». Начала с уменьшения налогового давления. То же делал Рональд Рейган. То же делали в Сингапуре и Грузии. Пока украинские чиновники будут мыслить критериями увеличения налогов - экономика будет задыхаться. Рассматривать повышение налогов можно в условиях, когда экономика стабильно растет, но не ранее», - отметил Виталий Скоцик.

По его словам, ресурс для наполнения бюджета нужно искать не в дополнительных поборах с предпринимателей, а в уничтожении коррупционных барьеров.

«Мы - одна из самых богатых стран мира. Мы обладаем 25% мировых черноземов, у нас 120 видов полезных ископаемых. Единственное, что нам нужно - это преодоление коррупции и обеспечение понятных, прозрачных и главное - стабильных правил игры. Налоги должны стимулировать развитие и, вместе с тем, они должны быть прогнозируемы, чтобы бизнес мог планировать на 5-10 лет вперед. Во время экономического спада не стоит ломать то, что работает, и не требует инвестиций со стороны государства», - говорит Виталий Скоцик.