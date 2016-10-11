Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал реальным удвоение роста экономики Украины уже через год при условии развития промышленности и перехода от сырьевого к инновационному и технологическому типу развития экономики.

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Об этом глава правительства сказал в ходе заседания правительства, представляя необходимость создания в нашей стране Национального комитета восстановления промышленности.

«У нас есть большие возможности. Мы закладываем 3-процентный рост, но его можно удвоить. Мы можем за год дать импульс развитию производства, чтобы перестать быть сырьевым типом экономики, которым мы являемся сегодня», - сказал Гройсман.

Ранее Гройсман анонсировал создание в октябре Офиса сопровождения инвестиций, а также Национального комитета восстановления промышленности.

По данным Госстата, в Украине в августе 2016 года в годовом измерении, по сравнению с августом 2015 года, зафиксирован рост промпроизводства на 3,4%, после падения на 0,2% месяцем ранее. Кабмин закладывает рост экономики Украины в 2017 года на уровне 3% ВВП.