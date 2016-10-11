Минфин внесет изменения в госбюджет из-за НАЗК

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству финансовпредусмотреть в изменениях в государственный бюджет средства Национальному агентству по вопросам предупреждения коррупции для закупки оборудования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания правительства во вторник.

«Технических проблем сейчас нет, то есть сейчас необходимое оборудование арендуется, как было запланировано ранее. Поэтому поручение Министерству финансов - предусмотреть по запросу НАЗК необходимые изменения в государственный бюджет для закупки оборудования», – сказал он.

Читайте такжеГройсман назвал реальным удвоение роста экономики Украины уже через годПо его словам, до момента закупки необходимого оборудования, НАЗК необходимо принять меры для продления его аренды на необходимый срок.

«Вы является центральным органом исполнительной власти. С другой стороны, вы абсолютно независимы от Кабинета министров. Вы избирались независимо, через конкурсные комиссии, поэтому мы можем вам только содействовать в этом вопросе. Но я хочу подчеркнуть, что по состоянию на конец дня 31 октября у вас должно быть все безупречно заполнено», – подчеркнул премьер.

Глава НАЗК Наталья Корчак отметила, что стоимость аренды оборудования составляет 100 тыс. грн в месяц.