Гривня на межбанке "уступила" доллару 3 копейки

Во вторник, 11 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,83/25,86 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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Таким образом, национальная валюта в первой половине дня подешевела по отношению к доллару США по сравнению с открытием торгов на 3 копейки.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7100/28,7410 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4130/0,4150 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,8400 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 57 сделок на сумму 35,10 миллиона долларов.