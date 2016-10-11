Командование Сил спецопераций хочет получить в 2017 году 1,5 млрд гривень финансирования

Об этом заявил командующий Сил специальных операций (ССпО) Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Лунев, передает корреспондент УНИАН.

По словам Лунева, Силам специальных операций пока из госбюджета ничего не выделили.

Одновременно он подчеркнул, что информацию относительно объемов необходимого финансирования ССпО было подано.

Читайте такжеВ Минобороны рассказали о военный резерв Украины«О цифрах говорить рано. То, что нам нужно, мы подали», – сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, Лунев сказал, что нужно примерно 1,5 млрд грн.

Кабинет министров Украины в прошлом месяце одобрил с последующей доработкой законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2016 год, которые предусматривают увеличение финансирования нужд обороны и безопасности на 6,6 млрд грн.

«Предлагается увеличить расходы для Министерства обороны Украины на покрытие дефицита в средствах на выплату денежного довольствия военнослужащим, также увеличить расходы Нацполиции на повышение размеров денежных выплат, выплат для отдельных подразделений полиции, также на денежное обеспечение военных Госпогранслужбы, Главного управления разведки Минобороны и СБУ», - сказал министр финансов Александр Данилюк, представляя законопроект.