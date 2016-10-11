Профицит местных бюджетов с начала года составил 32 миллиарда - Порошенко

Профицит местных бюджетов по итогам 9 месяцев текущего года составил 32 миллиарда гривень, сообщил президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Совета регионального развития.

"Профицит местных бюджетов составил 32 миллиарда гривень. Только за 9 месяцев план поступлений общего фонда местных бюджетов без учета трансфертов выполнен почти на 100%. А до конца года еще сколько (времени - УНИАН). Прирост поступлений в январе-сентябре - 49%", - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, Украина с 2014 года проводит реформу по бюджетной децентрализации, передавая на места управленческие и финансовые полномочия. Заявленные преобразования должны принести регионам в общей сложности порядка 40 миллиардов гривень дополнительных доходов в год. В то же время, на центральном уровне остается возможность предоставления финансовой помощи регионам, в том числе благодаря Фонду регионального развития. В 2016 году бюджет Фонда регионального развития составил 3 миллиарда гривень, а проект госбюджета на 2017 год предусматривает его увеличение до 9 миллиардов гривень.

Распорядителем средств Фонда регионального развития является Кабмин. В этой связи премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал местные власти повысить эффективность использования дополнительных средств, полученных в результате финансовой децентрализации.