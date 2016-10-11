Саудовская Аравия ожидает дефицит бюджета на уровне $87 миллиардов - СМИ

Саудовская Аравия по итогам текущего года ожидает дефицит бюджета на уровне 326 миллиардов саудовских реалов (87 миллиардов долларов), или 13,5% от номинального ВВП, сообщает Прайм со ссылкой на прогноз властей страны.

"Королевство намерено собрать денежные средства и укрепить свое финансовое положение за счет выпуска облигаций. Выпуск, как ожидается, превысит 10 миллиардов долларов и произойдет уже в этом месяце", - сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных банкиров.

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Ранее источник в банковских кругах сообщил РИА Новости, что Саудовская Аравия планирует провести с 12 октября road show еврооблигаций, номинированных в долларах. В зависимости от рыночных условий королевство может разместить евробонды с погашением через 5, 10 и 30 лет. Организаторами серии встреч с инвесторами и возможного последующего размещения выступают Citi, HSBC и J.P. Morgan, а также Bank of China, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG, NCB Capital.

Основным источником дохода Саудовской Аравии является продажа нефти и газа. Однако из-за длительного периода низких цен на энергоносители власти нефтяных государств пытаются найти другие источники доходов. Поэтому Саудовская Аравия, в частности, намерена взять пример со своих соседей по Персидскому заливу, которые уже привлекают средства за счет продажи бондов. Катар в мае продал облигации на 9 миллиардов долларов, Оман недавно привлек таким образом 2,5 миллиарда долларов, а до этого эмират Абу-Даби (ОАЭ) продал облигации на 5 миллиардов долларов.