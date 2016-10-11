Президент заявил, что не полностью удовлетворен процессом легализации зарплат

Президент Петр Порошенко заявил, что не полностью удовлетворен процессом легализации заработных плат.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал на заседании Совета регионального развития.

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"Мы приняли очень непростое решение, когда значительным образом сократили единый социальный взнос, предвидя, что ту экономию, которую бизнес получил, недоплачивая налог государству, в полном объеме будет выплачено на руки людям. Пока что, в большинстве случаев, повышение заработной платы не превышает той экономии, которую получили предприниматели из-за сокращения налоговой нагрузки на заработную плату. Но процесс уже идет, и я уверен в том, что мы эту ситуацию можем дотянуть", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс, которыми установила унифицированную ставку единого социального взноса (ЕСВ) на уровне 22%, тогда как ранее ставка указанного налога могла достигать 41%. С начала года ставку налога на доходы физических лиц было увеличено на 3 п. п. - до 18%.

По данным Государственной фискальной службы, поступления единого социального взноса в январе-июне составили 73,3 миллиарда гривень, или 100,6% от запланированного в бюджете на текущий год индикативного показателя.