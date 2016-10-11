Полторак сообщил, сколько в 2017 году намерены потратить на оружие и технику для армии

На закупку вооружения и техники для украинской армии в 2017 году предварительно предусматривается около 12 миллиардов гривень.

Об этом сегодня в ходе международной выставки "Оружие и безопасность" сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

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"Предварительно в следующем году только на закупку вооружения и техники предполагается порядка 12 миллиардов гривень", - сказал Полторак.

Как сообщал УНИАН, согласно проекту госбюджета-2017, бюджет Минобороны в следующем году планируется увеличить по сравнению с 2016 годом на 15% - до 64 миллиардов гривень. Вместе с тем, пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк в начале октября сообщил, что в министерстве хотят, чтобы финансирование ведомства в 2017 году было увеличено до 108 миллиардов гривень.