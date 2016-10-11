Гривня за день укрепилась к доллару на одну копейку

Во вторник, 11 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,77/25,82 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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Таким образом, национальная валюта отвоевала позиции, потерянные в первой половине дня, и за день укрепилась по отношению к доллару США на 1 копейку по сравнению с открытием торгов.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5400/28,5930 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4130/0,4140 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,8517 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 531 сделку на сумму 362,86 миллиона долларов.