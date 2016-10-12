Российский ВТБ пожаловался, что украинские санкции жестче, чем европейские: потерял $1,4 миллиарда

Российская группа ВТБ оценивает общие потери от ситуации в Украине в 85,4 миллиарда рублей ($1,36 млрд), заявил в интервью газете "Коммерсант" первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

Читайте такжеУкраинская "дочка" российского "Внешторгбанка" закончила квартал с убытком 4,6 миллиарда

Соловьев считает украинские санкции более жесткими, чем европейские.

"Общие потери группы ВТБ от ситуации в Украине мы оцениваем в 85,4 млрд руб. Мы, к сожалению, продолжаем находиться там под давлением. Украина ввела санкции в отношении российских банков. Причем эти санкции жестче, чем европейские. Сейчас нам практически запрещено докапитализировать свои украинские банки. В результате мы фактически вынуждены расстаться с украинским БМ-банком", - рассказал Соловьев.

При этом первый зампред выразил надежду, что судьба украинских банков группы будет решена на горизонте готовящейся стратегии.

"Мы хотели продать наш банк "ВТБ Украина", и у нас были реальные покупатели. Но мы не договорились ни с одним из них. У нас в Украине присутствует капитал в виде межбанковских кредитов, и мы хотели бы полностью его вывести. Но в Украине сейчас мало свободного капитала, и потенциальные покупатели были заинтересованы в том, чтобы мы частично или полностью оставили межбанковские кредиты, а мы к этому не готовы", - заявил он изданию.

Назвать конкретных интересантов Соловьев отказался, заявив при этом, что это представители украинского бизнеса. Переговоры продолжаются, но пока не привели ни к чему конкретному. Однако в той ситуации, когда группе не удается продать украинский банк, существует четкий план по работе с активами. Речь прежде всего идет о тех заемщиках, которые пытаются не платить.

"Прежде всего по тем заемщикам, которые пытаются нам не платить, мы будем реализовывать залоги. Фактически мы закрываем портфель, выплачивая деньги нашим вкладчикам. В итоге, возможно, мы выйдем из юридической формы именно банковского присутствия в стране, но будем потихонечку дальше реализовывать активы. В этом году баланс украинского банка мы уже сократили на несколько десятков миллионов долларов. Сейчас этот процесс ускорится, поскольку подготовительные операции прошли по целому ряду кредитов", - сообщил Соловьев.

По словам первого зампреда ВТБ, уступка кредита в рамках украинского законодательства достаточно проблематична. Именно поэтому группа работает с банками и заемщиками с целью рефинансирования ссуд. Он также добавил, что одной из задач группы является вывод "ВТБ Украина" на безубыточность. В рамках этой задачи ВТБ будет оптимизировать расходы, сокращать физическое присутствие, количество отделений.