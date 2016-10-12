Китай снова ослабил курс юаня к доллару

Народный банк Китая ослабил курс юаня к доллару на 0,24%, свидетельствуют данные регулятора.

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В среду Народный банк Китая установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,7258, что на 160 пунктов выше фиксинга вторника, когда курс составил 6,7098, сообщает Прайм.

Китайская валюта достаточно долго держалась на стабильной отметке около 8,3 юаня за доллар, пока летом 2005 года не начала укрепляться. С осени 2008 года юань около года держался на уровне 6,8, а в сентябре 2009 года вновь начал расти. Пик пришелся на январь 2014 года, когда за 1 доллар давали около 6 юаней.

В августе прошлого года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару, что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня.