Минюст: бизнесмены будут получать смс-сообщения при попытке рейдеров изменить данные реестра

Собственники бизнеса будут получать смс-сообщения и уведомления на электронную почту при попытке рейдеров захватить их имущество посредством внесения изменений в реестр, сообщил в интервью УНИАН замминистра юстиции Павел Мороз.

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«Механизм (уведомления собственника бизнеса – УНИАН) будет прописан в подзаконном акте. Я считаю, что это будет два способа: смс-сообщения и электронная почта. Может быть и официальная почта, но это очень долго», - сказал он.

Также, по словам Мороза, предприниматели смогут подать в электронном виде заявку на запрещение регистрационного действия о смене собственника.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции в апреле 2015 года запустило систему электронных онлайн-сервисов, позволяющую зарегистрировать бизнес и получить необходимую справку или выписку через интернет.

Для получения документов необходимо создать определенный запрос на обновленном сайте new.minjust.gov.ua, после чего оплатить услуги с помощью банковской карты через интернет.

Подробнее читайте на сайте УНИАН в интервью «Павел Мороз: Сейчас нотариусу предлагают осуществить незаконную регистрацию. Говорят, заплатишь штраф в 340 гривень и можешь работать дальше».