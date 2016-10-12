Власти России снова ухудшили прогноз роста экономики страны

Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз роста экономики страны на ближайшие три года: после спада в 2016 году восстановление будет еще более медленным. В 2017 году, согласно базовому сценарию (цена нефти $40/барр.), рост экономики останется почти у нулевой черты – всего на 0,2%.

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Об этом пишет газета «Ведомости», которая ознакомилась с документом.

В прежней версии Минэкономразвития ждало более существенного роста – на 0,6%. Ухудшен прогноз и на следующие годы – до 0,9 и 1,2% вместо 1,7% и 2,1%.

В проекте Основных направлений бюджетной политики расходы федерального бюджета снижаются с 18,6% ВВП в 2017 году до 16,1% в 2019 году. Прогноз будет рассмотрен на заседании правительства 13 октября.

Прогноз по инфляции на все три года был скорректирован после бюджетной комиссии в пятницу. От Минэкономразвития потребовали, чтобы он соответствовал цели Центробанка в 4% в 2017 г. В прежней версии прогноза Минэкономразвития инфляция выходила на этот уровень только в 2019 г. (4,1%), а в 2017 г. ведомство ждало 4,9%.

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Прогноз курса рубля Минэкономразвития существенно ослабило, как настаивал на бюджетных совещаниях Минфин, – до 67,5 руб./$, 68,7 руб./$ и 71,1 руб./$ в 2017-2019 гг. Прежде оно ждало более крепкого рубля – 65,5 руб./$, 65 руб./$ и 64,4 руб./$ соответственно. Чистый отток теперь по прогнозу Минэкономразвития будет нарастать с $18 млрд в этом году до $25 млрд к концу 2019 г.

В прогнозе ухудшено большинство ключевых показателей. Вместо незначительного роста инвестиций в основной капитал на 0,3% Минэкономразвития ждет теперь в 2017 г. продолжения их спада на 0,5%. И более медленного затем роста на 1,2 и 2% в 2018-2019 гг. против прежних 2,2 и 3%. Одной из причин такой слабой динамики Минэкономразвития называет замораживание накопительной части пенсий ради экономии бюджетных средств.

Среднегодовой прирост инвестиций в 2018-2019 гг. составит 1,6%, пишет Минэкономразвития, и будет определяться возможностью наращивать частные инвестиции на фоне сокращения государственных.

Хуже будет и динамика реальных доходов населения – все три года рост будет ниже 1% после спада на 5,6% в 2016 г. Тем не менее Минэкономразвития ждет, что население будет отказываться от сберегательной модели поведения.