В госбюджете-2017 достаточно средств для школьных учебников - Минфин

Этой суммы вполне достаточно для удовлетворения потребности во всей системе образования. Об этом сказал заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко в ходе общественного обсуждения проекта государственного бюджета на 2017 год в части финансирования образования.

«Я могу сказать о цифрах в бюджете 2017 года: на закупку учебников предусмотрено 400 млн грн. Насколько я понимаю, этих средств достаточно для того, чтобы удовлетворить потребности в учебниках во всей системе», - сказал Марченко.

Читайте такжеЮНЕСКО: сексизм есть в школьных учебниках - BBCВ то же время в МОН заявляют, что обеспечение школьными учебниками остается бесплатным. Как сказал заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей, проблема нехватки учебников для 4-7 классов возникла из-за того, что в прошлом году в госбюджет не заложены соответствующие расходы, а потом – в середине этого года - заложили только 50% средств, при этом другие расходы должны нести местные органы власти.

Ранее, 9 сентября, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде призвала руководителей местной власти полностью обеспечить 4-7 классы школ учебниками.