В госбюджете-2017 достаточно средств для школьных учебников - Минфин
В государственном бюджете на 2017 год заложено 400 млн грн для приобретения школьных учебников.
Этой суммы вполне достаточно для удовлетворения потребности во всей системе образования. Об этом сказал заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко в ходе общественного обсуждения проекта государственного бюджета на 2017 год в части финансирования образования.
«Я могу сказать о цифрах в бюджете 2017 года: на закупку учебников предусмотрено 400 млн грн. Насколько я понимаю, этих средств достаточно для того, чтобы удовлетворить потребности в учебниках во всей системе», - сказал Марченко.
Читайте такжеЮНЕСКО: сексизм есть в школьных учебниках - BBCВ то же время в МОН заявляют, что обеспечение школьными учебниками остается бесплатным. Как сказал заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей, проблема нехватки учебников для 4-7 классов возникла из-за того, что в прошлом году в госбюджет не заложены соответствующие расходы, а потом – в середине этого года - заложили только 50% средств, при этом другие расходы должны нести местные органы власти.
Ранее, 9 сентября, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде призвала руководителей местной власти полностью обеспечить 4-7 классы школ учебниками.