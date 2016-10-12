Депутаты хотят увеличить в 2 раза максимальную выплату по банковским вкладам

Группа народных депутатов предлагает Верховной Раде повысить в два раза предельный уровень возмещения вкладов физическим лицам - до 400 тысяч гривень.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" зарегистрирован на сайте парламента.

По мнению депутатов, такое повышение гарантированной суммы выплат является обоснованным и учитывает инфляцию, колебания валютного курса и падение покупательной способности гривни.

Законопроектом предлагается установить дифференцированный регулярный взнос для банков в Фонд гарантирования вкладов физических лиц в зависимости от степени риска в деятельности банка, и установить предельные размеры таких взносов не более 1,5% от базы начисления в национальной валюте и 2,4% от базы начисления в иностранной валюте. В то время как сейчас размер базовой годовой ставки сбора составляет 0,5% базы начисления в национальной валюте и 0,8% базы начисления в иностранной валюте.

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Депутаты полагают, что зависимость размера регулярного взноса в Фонд гарантирования от степени риска в деятельности банка будет стимулировать банки к более взвешенной и умеренной модели развития.

Как сообщал УНИАН, в процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014-2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 15 финучреждений.

Балансовая стоимость активов неплатежеспособных банков в управлении Фонда составляет 448 миллиардов гривень, при этом оценочная стоимость этих активов в 4,5 раза ниже, что обусловлено произошедшей девальвацией гривни и низким качеством активов. 80% активов неплатежеспособных банков представлены кредитами, обслуживание которых преимущественно прекращается с введением в банк временной администрации.

Ранее фонд озвучивал планы выручить от продажи активов банков-банкротов в текущем году 7,5 миллиарда гривень.