НБУ запасается валютой: сегодня купил у банков почти $31 миллион

Национальный банк Украины на валютном аукционе в среду, 12 октября, купил у банков 30,7 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,8034 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 36 млн долл.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 13:00 установились на уровне 25,78/25,83 грн/долл.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу составил 25,8056 грн/долл., участники рынка заключили 267 сделок на сумму 149,17 млн долл.