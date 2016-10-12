Фонд гарантирования утвердил политику продажи активов банков-банкротов

Как сообщается на сайте фонда, в рамках новой политики среди оснований для первоочередной продажи актива его высокая прогнозная стоимость, высокий риск обесценивания, значительные затраты на сопровождение и хранение, высокая ликвидность или возможность формирования пулов в пределах одного банка.

Ко второй очереди продажи относятся активы с большей сложностью продажи и более низкой ликвидностью, требующие проведения углубленного анализа и подготовки для принятия решения о продаже.

В третьей очереди активы с низкой вероятностью получения поступлений, расположенные в зоне АТО или в оккупированном Крыму, а также активы, по которым есть ограничения по продаже или обороту.

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Активы, от которых возможны стабильные денежные поступления в период ликвидации банка, Фонд гарантирования будет выставлять на торги в последнюю очередь.

Внеочередная продажа активов предусмотрена для непосредственной продажи юридическим или физическим лицам.

Также новая политика предусматривает возможность объединения активов в пулы при совместном залоге, общих бенефициарах, нахождении на балансе одного юрлица, нахождении в залоге Национального банка Украины, отсутствии оригиналов документов, признаках мошенничества.

Как сообщал УНИАН, балансовая стоимость активов неплатежеспособных банков в управлении Фонда гарантирования составляет 448 миллиардов гривень, при этом оценочная стоимость этих активов в 4,5 раза ниже, что обусловлено произошедшей девальвацией гривни и низким качеством активов. 80% активов неплатежеспособных банков представлены кредитами, обслуживание которых преимущественно прекращается с введением в банк временной администрации.