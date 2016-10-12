Нацбанк согласовал "Альфа-Групп" покупку "Укрсоцбанка"

Национальный банк Украины согласовал бенефициарам "Альфа-Групп" - Михаилу Фридману, Герману Хану, Петру Авену и Алексею Кузьмичеву - приобретение через компанию ABH Holdings S.A (Люксембург) существенного участия в капитале "Укрсоцбанка" в результате покупки 99,91% его акций у UniCredit S.p.A. (Италия).

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на решение, одобренное правлением НБУ 11 октября.

"Национальный банк Украины приветствует первую за последние годы крупную сделку в сфере M&A (слияний и поглощений) в банковском секторе. Для регулятора главным приоритетом является докапитализированная и устойчивая банковская система, поэтому для нас важен факт подтверждения акционерами ABH Holdings SA выполнения всех обязательств, которые взяли на себя оба банка после проведения диагностики. Надеемся, что сочетание компетенций двух международных финансовых групп будет способствовать развитию рынка банковских услуг в Украине", - прокомментировала глава НБУ Валерия Гонтарева.

Нацбанк отметил, что акционеры ABH Holdings S.A, также опосредованно владеющие акциями "Альфа-Банка", подтвердили намерение выполнять возложенные на оба банка обязательства, утвержденные в программах реструктуризации финучреждений по итогам диагностики банковской системы.

Ранее, 8 сентября, о завершении рассмотрения дела о концентрации с участием холдинговой компании ABH Holdings SA, владеющей "Альфа-Банком", в связи с покупкой этим холдингом 100% акций "Укрсоцбанка" у итальянской банковской группы UniCredit, сообщил Антимонопольный комитет Украины. По итогам этой проверки АМКУ предоставил разрешение компании ABH Holdings SA (Люксембург) на приобретение акций "Укрсоцбанка".

Как сообщал УНИАН, холдинговая компания ABH Holdings SA в январе этого подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 100% акций "Укрсоцбанка". Закрытие сделки ожидается в этом году.

Холдинговая компания ABH Holdings SA в Украине владеет дочерним банком "Альфа-Банк", одним из крупнейших финучреждений Украины по объему активов.

UniCredit Bank - объединенная структура, образованная в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине, "УниКредит Банка" и "Укрсоцбанка". В декабре 2013 года был завершен процесс интеграции банков, и объединенный банк продолжает работу под названием UniCredit Bank.