Госстат рассказал, где в Украине наибольшая дефляция

Наибольший уровень инфляции в сентябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем, августом, зафиксирован в Запорожской области, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, инфляция в Запорожской области в сентябре составила 3,1%.

По данным Госстата, наименьшая инфляция в сентябре зафиксирована в Черкасской области на уровне 1,1%, Киевской области – 1,2%, Волынской области – 1,3%.

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В сентябре продукты питания больше всего подорожали во Львовской области – на 0,9%, алкогольные напитки – в Сумской области (на 3,3%).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре 2016 года по сравнению с августом составила 1,8%, в то время как предыдущие три месяца подряд потребительские цены снижались в отношении месяц к месяцу.

В годовом выражении, к сентябрю 2015 года, инфляция в сентябре 2016 года замедлилась до 7,9% после 8,4%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, в январе-сентябре, потребительские цены в Украине выросли на 6,4%.