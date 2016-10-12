Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,80 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2580,7400 (12 октября – 2585,1713)

100 EUR – 2843,9755 (12 октября – 2864,1113)

10 RUR – 4,1233 (12 октября – 4,1566)

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Как сообщает УНИАН, 12 октября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,77/25,81 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4140/28,4560 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4100/0,4110 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,8074 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 608 сделок на сумму 517,84 миллиона долларов.