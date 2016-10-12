Львов сэкономил благодаря Prozorro почти 7 миллионов гривень

Проводя закупки через систему Prozorro, структурные подразделения Львовского горсовета сэкономили в 2016 году 6,9 миллиона гривень. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на заявление директора департамента экономической политики львовского горсовета Ирины Кулинич.

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"В течение января-сентября 2016 года через Prozorro структурные подразделения горсовета завершили 389 закупок на общую сумму 44,9 миллиона гривень. При этом экономия составила 6,9 миллиона гривень", - говорится в сообщении.

В частности, с 1 августа, когда закупки через Prozorro стали обязательными, подразделения горсовета провели закупки на сумму 28,4 миллиона гривень и сэкономили 4,9 миллиона гривень.

Подчеркивается, что больше всего закупок через Prozorro провела Сиховская райадминистрация (67), а меньше всего – Шевченковская (одну закупку). При этом именно Шевченковская райадминистрация сэкономила больше всего средств – 19%.