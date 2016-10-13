Фонд гарантирования сменил ликвидатора "Авант-Банка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц назначил ликвидатором "Авант-Банка" Елену Чернявскую.

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Как сообщается на сайте фонда, Чернявская назначена вместо Ирины Ларченко, занимавшей этот пост с 26 февраля 2016 года.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в "Авант-Банк" 1 февраля сроком на один месяц. 25 февраля Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Авант-Банка".

"Авант-Банк" работал на рынке Украины с 2009 года. По информации НБУ, его ключевым владельцем является Игорь Завацкий через компанию "Стабил Холдинг".