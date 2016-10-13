Фонд гарантирования сменил ликвидатора "Авант-Банка"
10:08, 13 октября 2016Финансы
257
Чернявская назначена вместо Ирины Ларченко, занимавшей этот пост с 26 февраля 2016 года.
Фонд гарантирования сменил ликвидатора "Авант-Банка" / nu.org.ua
Фонд гарантирования вкладов физических лиц назначил ликвидатором "Авант-Банка" Елену Чернявскую.
Читайте такжеФонд гарантирования начал прием требований кредиторов "Авант-Банка"
Как сообщается на сайте фонда, Чернявская назначена вместо Ирины Ларченко, занимавшей этот пост с 26 февраля 2016 года.
Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в "Авант-Банк" 1 февраля сроком на один месяц. 25 февраля Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Авант-Банка".
"Авант-Банк" работал на рынке Украины с 2009 года. По информации НБУ, его ключевым владельцем является Игорь Завацкий через компанию "Стабил Холдинг".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter