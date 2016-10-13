Суд подтвердил правомерность действий НБУ в отношении "ВиЭйБи Банка"

Киевский апелляционный административный суд г. Киева 11 октября подтвердил правомерность действий Национального банка Украины по обеспечению защиты интересов кредиторов и вкладчиков "Всеукраинского акционерного банка" ("ВиЭйБи Банка").

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Как сообщается на сайте НБУ, суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу физического лица-клиента банка, который требовал признать противоправной бездеятельность НБУ по обеспечению защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов финучреждения.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в "VAB Банк" на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным 21 ноября 2014 года. 19 марта 2015 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "VAB Банка".

"VAB Банк" работал на рынке Украины с 1992 года и входил в группу крупных банков по объему активов. Основным владельцем банка являлся собственник одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк.