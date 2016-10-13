Британия заплатит ЕС при выходе 20 миллиардов евро - СМИ

Обязательства Британии в рамках единого бюджета Евросоюза, которые она должна будет выплатить при Brexit, составляют 20 миллиардов евро, сообщает Прайм со ссылкой на Financial Times.

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"Издание оценило обязательства Британии до 2019 года по утвержденным проектам в ЕС и еще не учитывало дефицит из-за ее выхода из долгосрочного бюджета. Выполнение обязательств по долгосрочному бюджету может стать условием доступа к единому рынку ЕС - а это главное, чего будет добиваться королевство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что британские евроскептики негативно отнесутся к необходимости больших выплат, и это может повлиять на переговоры.

Как сообщал УНИАН, в случае выхода из единого рынка и перехода на правила Всемирной организации торговли при торговле с континентальной Европой ВВП Британии может оказаться на 9,5 % ниже показателя, который был бы достигнут при сохранении членства в ЕС. Такое резкое падение доходов заставит правительство страны сокращать государственные расходы или повышать налоги.