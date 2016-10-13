"Ощадбанк" предупреждает о поддельных SMS-сообщениях клиентам от его имени

Государственный «Ощадбанк» предупреждает о фактах отправки поддельных SMS-сообщений с неизвестных номеров якобы от имени банка.

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По информации пресс-службы банка, клиентам приходит сообщение о блокировании карты и необходимости позвонить в контакт-центр, после чего злоумышленники принимают звонок и пытаются выяснить персональные данные клиента, включая номер карты.

«Сотрудники банка никогда не присылают SMS-сообщения, не звонят клиенту с неизвестного номера с целью получения конфиденциальной информации по платежной карте и не просят назвать эти данные по телефону», - подчеркивается в сообщении.

Банк напоминает, что пользователи карт не должны разглашать конфиденциальную информацию, в том числе кодовое слово, номер карты, срок ее действия, PIN-код, CVC/CVV-код.

Также в сообщении отмечается, что все SMS-сообщения банка поступают по единому образцу: отправитель сообщения - Oschadbank, а в тексте указывается номер контакт-центра - 0800210800. Номера телефонов, с которых «Ощадбанк» может звонить клиентам: 38 (044) 363-01-33, +38 (044) 364-21-21.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. В 2015 году банк получил 12,3 млрд грн убытка в связи с формированием резервов по активам.