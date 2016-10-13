У Гонтаревой подсчитали депозиты в украинских банках

Объем депозитов физических лиц в платежеспособных банках Украины в сентябре в национальной валюте вырос на 1,9% – до 191,8 млрд грн, в иностранной валюте – практически не изменился, оставшись на уровне 8,4 млрд долл. США.

Читайте такжеСтавки по валютным депозитам находятся на историческом минимуме - НБУ

Как сообщается на сайте НБУ, с начала года объем гривневых депозитов вырос на 6,7%, валютных – на 1,9%.

Согласно впоследствии обнародованным регулятором данным, объем гривневых депозитов юридических лиц в платежеспособных банках снизился на 0,1% в сентябре, но при этом вырос на 2,8% с начала года – до 207,311 млрд грн. Объем валютных депозитов юрлиц в платежеспособных банках снизился на 2,9% в сентябре, но при этом вырос на 12,4% с начала года – до 5,111 млрд грн.

В целом по банковской системе, с учетом неплатежеспособных банков, объем гривневых депозитов юридических и физических лиц вырос на 0,8% в сентябре и на 2,3% с начала года, – до 400,557 млрд грн. Объем валютных депозитов обоих категорий клиентов в целом по системе снизился на 1,2% в сентябре, но при этом вырос на 4,3% с начала года – до 13,873 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в августе, по оперативным данным, по сравнению с июлем в национальной валюте снизился на 2,2% – до 397,338 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) вырос – на 0,9%, до 14,028 млрд долл. С начала года объем гривневых депозитов в украинских банках вырос на 1,5%, валютных в долларовом эквиваленте – на 5,46%.