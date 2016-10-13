Государственный "Укргазбанк" получил прибыль против убытка годом ранее

Государственный «Укргазбанк» за девять месяцев 2016 года получил 117 млн грн прибыли против 180,7 млн грн убытка за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщила пресс-служба банка, показатель полученной прибыли превышает установленный бюджетом и утвержденный наблюдательным советом банка плановый показатель.

Также банк сообщил, что в третьем квартале его прибыль составила 25,5 млн грн, а активы по состоянию на 1 октября достигли 57,957 млн грн.

Справка УНИАН. «Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале «Укргазбанка» составляет 95%. В 2015 году банк получил почти 260 млн грн прибыли.