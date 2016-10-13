Государственный "Укргазбанк" получил прибыль против убытка годом ранее
«Укргазбанк» за девять месяцев 2016 года получил 117 млн грн прибыли.
Государственный «Укргазбанк» за девять месяцев 2016 года получил 117 млн грн прибыли против 180,7 млн грн убытка за аналогичный период предыдущего года.
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Как сообщила пресс-служба банка, показатель полученной прибыли превышает установленный бюджетом и утвержденный наблюдательным советом банка плановый показатель.
Также банк сообщил, что в третьем квартале его прибыль составила 25,5 млн грн, а активы по состоянию на 1 октября достигли 57,957 млн грн.
Справка УНИАН. «Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале «Укргазбанка» составляет 95%. В 2015 году банк получил почти 260 млн грн прибыли.