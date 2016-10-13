Гривня уходит на выходные с курсом 25,81 за доллар

В четверг, 13 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,78/25,81 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4321/28,4658 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4074/0,4082 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,7908 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 541 сделку на сумму 372,92 млн долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2579.0790 (13 октября – 2580.7400)

100 EUR – 2846.7874 (13 октября – 2843.9755)

10 RUR – 4.0714 (13 октября – 4.1233)