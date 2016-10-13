Минэкономразвития ожидает замедления инфляции в Украине в последние месяцы года

Министерство экономического развития и торговли ожидает замедления инфляционного тренда в Украине в последние месяцы текущего года.

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Об этом сообщается в аналитическом материале, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

Министерство отметило, что до конца 2016 года формирование ценовой динамики на внутреннем потребительском рынке будет происходить под влиянием постепенного расширения внутреннего спроса, насыщенности рынка продовольствием, что частично компенсирует повышение стоимости услуг ЖКХ, в частности подорожание горячей воды и отопления, и накопленный девальвационный эффект, сформированный в начале осени.

Минэкономразвития напомнило, что после трех месяцев дефляционной динамики, в сентябре по сравнению с августом цены на потребительском рынке выросли – инфляция составила 1,8%.

По информации министерства, причиной роста потребительской инфляции в сентябре являются методологические особенности расчета цен на сезонную одежду и обувь, а также типичное подорожание услуг в отрасли образования.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре 2016 года по сравнению с августом составила 1,8%, в то время как предыдущие три месяца подряд потребительские цены снижались в отношении месяц к месяцу.

В годовом выражении, к сентябрю 2015 года, инфляция в сентябре 2016 года замедлилась до 7,9% после 8,4%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, в январе-сентябре, потребительские цены в Украине выросли на 6,4%.