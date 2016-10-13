Турецкая лира упала до исторического минимума

Курс турецкой лиры к доллару в ходе торгов 13 октября 2016 года упал до исторического минимума. На максимуме курс доллара к лире поднялся до отметки 3,1057 лиры, что на 0,615% выше уровня закрытия предыдущих торгов, передает РБК.

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Выше отметки 3,1 лиры курс доллара поднялся впервые в истории валютных торгов. Ранее худшим для лиры результатом считался скачок котировок после попытки военного переворота в июле 2016 года, когда курс доллара за несколько дней взлетел более чем на 7,5%, поднявшись на максимуме до 3,0965 лиры.

Эксперты Bloomberg связывают нынешнее снижение курса лиры с публикацией данных о замедлении роста ВВП Турции и увеличении бюджетного дефицита страны, а также с ожиданиями повышения базовой ставки Федеральной резервной системы США, что может повлечь отток капиталов с рынков развивающихся стран.