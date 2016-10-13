Банки должны НБУ более 81 миллиарда гривень рефинансирования
19:45, 13 октября 2016Финансы
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В сентябре финучреждения сократили долг по рефинансированию на 290 миллионов гривень.
С начала года объем задолженности по кредитам рефинансирования снизился на 23,4% / Фото УНИАН
Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования в сентябре снизился на 290 млн грн, или на 0,4%, – до 81,043 млрд грн.
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Как сообщается на сайте НБУ, за этот период объем размещения банками средств на депозитных сертификатах НБУ вырос на 2,767 млрд грн, или на 8,5%, – до 35,423 млрд грн.
Согласно приведенным данным, с начала года объем задолженности по кредитам рефинансирования снизился на 23,4%, объем средств на депосертификатах также снизился – на 60,6%.
Как сообщал УНИАН, в 2015 году украинские банки вернули НБУ 8,2 млрд грн по выданным кредитам рефинансирования.
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