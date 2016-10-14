Количество миллиардеров в мире выросло при сокращении их состояния

Об этом говорится в совместном отчете экспертов банка UBS и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC), передает РБК.

При этом за год мировой список миллиардеров пополнили 210 новых членов, а 160 из него выбыли.

Совокупное состояние миллиардеров по итогам 2015 года авторы исследования оценили в $5,1 трлн. За год оно сократилось на $300 млрд, а капитал среднестатистического миллиардера снизился с $4 млрд до 3,7 млрд.

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По данным UBS и PricewaterhouseCoopers, большинство новых миллиардеров (113 из 210) родом из Азии, главным образом из Китая (80). Общее число обладателей миллиардов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам года достигло 520 (плюс 33 человека, или 7%). В Европе их число выросло на 4% (плюс 12 человек), а в США только на 1% (плюс пять человек).

По сравнению с Европой и США в Азии состояния не только быстрее зарабатывают, но и теряют, следует из доклада. По итогам 2015 года из «клуба миллиардеров» выбыли 80 жителей Азии, то есть ровно столько же, сколько жителей США и Европы вместе взятых. Из 80 бывших миллиардеров 40 живут в Китае, а еще 16 — в Индии.

Аналитики UBS и PwC отмечают, что подавляющее большинство магнатов Азии (85%) относятся к первому поколению миллиардеров, заработавших свои состояния самостоятельно, а не получивших по наследству. В США доля богатых наследников составляет 33%, в Европе — 54%.

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Более трети всех обладателей миллиардов уже достигли возраста 70 лет. На них, по оценке авторов отчета, приходится около 40% совокупного капитала глобального списка миллиардеров. Аналитики ожидают, что в ближайшие 20 лет около 460 нынешних миллиардеров передадут своим наследникам состояния на сумму $2,1 млрд.

По данным американского Forbes, богатейшим из миллиардеров мира является сооснователь Microsoft Билл Гейтс. В глобальном рейтинге миллиардеров, который журнал публикует каждую весну, его состояние было оценено в $75 млрд (с учетом данных биржевых торгов и валютных курсов на 12 февраля). При этом осенью в рейтинге, обновляющемся в режиме реального времени, Гейтс уступил первое место основателю компании Zara Амансио Ортеге: на тот момент его состояние Forbes оценил в $78 млрд — на $100 млн больше, чем у Гейтса. По данным же на 13 октября, состояние Гейтса составляло $81,5 млрд, Ортеги — $76,6 млрд, следует из данных журнала.