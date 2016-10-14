Гройсман назвал ПФ "дырой" размером в 150 миллиардов и "вызовом" для пенсионеров

Об этом в интервью УНИАН заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Это дыра почти в 150 млрд. И это огромный вызов для всего государства. Для тех, кто уже сейчас пенсионеры – это вызов де-факто. Потому что треть людей в стране сидят на минимальной пенсии. Это – издевательство. Такую систему надо перестраивать", - подчеркнул Гройсман.

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Он отмечает, что есть и другие проблемы, которые не решались десятилетиями".

"В Украине два с половиной миллиона граждан, которые не делают взносы в Пенсионный фонд. Но когда они выходят на пенсию, они идут в ПФ за пенсией, как за святой водой. Справедливо ли это в отношении десятков миллионов других граждан? Нет, не справедливо. Здесь надо тоже найти решение...", - рассказал Гройсман.