Страны БРИКС призвали Европу уступить в совете МВФ два места Африке

Лидеры БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) призвали европейские страны уступить два места в исполнительном совете Международного валютного фонда в пользу менее развитых стран, в том числе африканских.

Как сообщает российское информагентство РИА Новости, об этом говорится в декларации, принятой на восьмом саммите объединения в индийском штате Гоа.

Читайте такжеРецессия в экономиках России и Бразилии поставила крест на БРИКС - Financial Times

"Мы призываем развитые европейские экономики выполнить их обязательство уступить два места в исполнительном совете МВФ. Реформа МВФ должна усилить голос и представленность беднейших членов МВФ, в том числе африканских стран, расположенных южнее Сахары", — отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в индийском штате Гоа официально открылся восьмой саммит БРИКС. Ожидалось, что в рамках саммита будет подписан большой пакет документов. Кроме того, планировалось, что лидеры БРИКС встретятся с представителями стран регионального объединения BIMSTEC (полное название — "Инициатива Бенгальского залива для многосекторного технического и экономического сотрудничества"). Помимо Индии в это объединение входят Бангладеш, Бутан, Мьянма, Непал, Шри-Ланка, Таиланд.