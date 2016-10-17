Нацбанк планирует минимизировать свое присутствие на валютном рынке
Национальный банк Украины планирует минимизировать присутствие на валютном рынке по мере достижения целевого уровня международных резервов.
Об этом заявил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко в ходе брифинга, представляя разработанную регулятором стратегию валютных интервенций.
Читайте такжеБанки должны НБУ более 81 миллиарда гривень рефинансирования
«В ближайшем будущем мы все-таки будем пытаться увеличить ликвидность рынка, убрать ограничения, сделать рынок более эффективным и минимизировать наше присутствие на рынке. Сегодня мы часто вынуждены выходить на рынок и организовывать аукционы, но в будущем мы видим наше присутствие на рынке только в определенных ситуациях – при чрезмерной ликвидности и каких-то шоках», - сказал Пономаренко.
Среди факторов, определяющих потребности в интервенциях, представитель НБУ назвал уровень международных резервов и ликвидность валютного рынка.
По словам Пономаренко, на сегодня валютный рынок является не очень ликвидным – с ежедневным объемом порядка 250-350 млн долл., в связи с чем он остается очень чувствительным к внешним потрясениям и требует участия регулятора.