Нацбанк планирует минимизировать свое присутствие на валютном рынке

Об этом заявил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко в ходе брифинга, представляя разработанную регулятором стратегию валютных интервенций.

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«В ближайшем будущем мы все-таки будем пытаться увеличить ликвидность рынка, убрать ограничения, сделать рынок более эффективным и минимизировать наше присутствие на рынке. Сегодня мы часто вынуждены выходить на рынок и организовывать аукционы, но в будущем мы видим наше присутствие на рынке только в определенных ситуациях – при чрезмерной ликвидности и каких-то шоках», - сказал Пономаренко.

Среди факторов, определяющих потребности в интервенциях, представитель НБУ назвал уровень международных резервов и ликвидность валютного рынка.

По словам Пономаренко, на сегодня валютный рынок является не очень ликвидным – с ежедневным объемом порядка 250-350 млн долл., в связи с чем он остается очень чувствительным к внешним потрясениям и требует участия регулятора.