Рада намерена на этой неделе рассмотреть проект госбюджета на 2017 год - Парубий

Верховная Рада Украины намерена на текущей неделе рассмотреть в первом чтении проект государственного бюджета на 2017 год, сообщил председатель парламента Андрей Парубий в Twitter.

"На этой неделе мы незамедлительно рассмотрим бюджет. В соответствии с регламентом Верховная Рада должна сделать это до 20 октября", - написал Парубий.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 21 сентября приняла к рассмотрению подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом 3% ВВП, доходами - 706,269 миллиарда гривень, расходами – 775,265 миллиарда гривень.

Кабинет министров утвердил проект госбюджета 15 сентября на внеочередном заседании. В ходе его презентации премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что подготовленный бюджет является бюджетом экономического развития.

В июне текущего года Кабмин утвердил проект бюджетной резолюции, предусматривающей рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга – 66,8% ВВП и курс гривни на уровне 27,2 гривни за доллар.